Цибулеві оладки: оригінальний рецепт

Ми звикли використовувати цибулю як добавку до страв для покращення їхнього смаку. А чому не зробити цей корисний продукт основним інгредієнтом?

Всього 2-3 цибулини — і звичайні оладки набувають абсолютно нового смаку. Якщо ви приправите тісто ароматними травами, вони ще більше збагатять улюблену страву.

Інгредієнти:

3 цибулини

2 яйця

3 столові ложки сметани

3 столові ложки борошна

0,5 чайної ложки цукру

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Дрібнорубану цибулю залити на кіька хвилин окропом, після чого відцідити і відтиснути.

Яйця злегка вбити, з'єднати зі сметаною, всипати борошно і ретельно вимішати.

У приготовлену суміш ввести цибулю, додати цукор, посолити, поперчити, добре розмішати і залишити на 10-15 хвилин у теплому місці.

Готове тісто викладати столовою ложкою в розпечену олію і смажити оладки на середньому вогні з обох боків до появи золотистого рум'янцю.

На замітку

Подавайте оладки цибулі зі сметаною, майонезом, кетчупом, часниковим або будь-яким іншим соусом.

Сметану в тісті можна замінити кефіром, натуральним йогуртом або кислим молоком.

Для ароматизації тіста додайте до нього італійські чи прованські трави чи іншу улюблену приправу. У разі використання сванської або іншої ароматизованої солі звичайну сіль виключіть.

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