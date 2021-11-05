Цибулеві оладки: оригінальний рецепт

Ми звикли використовувати цибулю як добавку до страв для покращення їхнього смаку. А чому не зробити цей корисний продукт основним інгредієнтом?
Всього 2-3 цибулини — і звичайні оладки набувають абсолютно нового смаку. Якщо ви приправите тісто ароматними травами, вони ще більше збагатять улюблену страву.
Інгредієнти:
- 3 цибулини
- 2 яйця
- 3 столові ложки сметани
- 3 столові ложки борошна
- 0,5 чайної ложки цукру
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Дрібнорубану цибулю залити на кіька хвилин окропом, після чого відцідити і відтиснути.
Яйця злегка вбити, з'єднати зі сметаною, всипати борошно і ретельно вимішати.
У приготовлену суміш ввести цибулю, додати цукор, посолити, поперчити, добре розмішати і залишити на 10-15 хвилин у теплому місці.
Готове тісто викладати столовою ложкою в розпечену олію і смажити оладки на середньому вогні з обох боків до появи золотистого рум'янцю.
На замітку
Подавайте оладки цибулі зі сметаною, майонезом, кетчупом, часниковим або будь-яким іншим соусом.
Сметану в тісті можна замінити кефіром, натуральним йогуртом або кислим молоком.
Для ароматизації тіста додайте до нього італійські чи прованські трави чи іншу улюблену приправу. У разі використання сванської або іншої ароматизованої солі звичайну сіль виключіть.
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