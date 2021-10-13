Пишні оладки без дріжджів

Американці зазвичай печуть на сніданок панкейки, а ми — оладки.

Традиційно тісто для оладок готується на дріжджах. Саме вони гарантують характерну ніздрювату структуру і пишність готовим виробам. Ми ж пропонуємо обійтися без дріжджів, але водночас зберегти всі основні властивості улюбленої страви.

Інгредієнти:

0,5 л кефіру

3 склянки борошна

3 яйця

3 чайні ложки цукру

1 чайна ложка солі

0,5 чайної ложки соди

олія

Приготування

У невеликій каструлі або сотейнику збити яйця з цукром і сіллю, влити кефір і, постійно помішуючи, підігріти на повільному вогні, щоб маса була дуже теплою, але не гарячою.

Каструлю зняти з вогню, всипати просіяне борошно і ретельно вимішати, щоб не залишилося грудочок. Потім додати соду, добре перемішати, влити 2 столові ложки олії, ще раз перемішати і залишити тісто на 10-15 хвилин.

Смажити оладки на середньому вогні з обох боків до золотистого рум'янцю, викладаючи тісто столовою ложкою в розпечену в сковороді олію.

На замітку

Подавайте оладки зі сметаною, медом, згущеним молоком, варенням або соусом зі свіжих ягід.

Кефір можна замінити натуральним йогуртом або кислим молоком.

Кількість цукру міняйте відповідно до своїх уподобань.

Тісто для солодких оладок ароматизують ваніллю, корицею, імбиром, лимонною або апельсиновою цедрою.

У готове тісто можна додати рубану зелень, подрібнену ріпчасту або зелену цибулю, натертий на тертці сир, нарізані дрібними кубиками яблука, цукати, родзинки і т. д.

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