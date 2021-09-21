Оладки з гарбуза: швидкий рецепт

Одна з найпростіших і швидких страв для сніданку або вечері — оладки.

Влітку ми пекли оладки з кабачками, капустою, яблуками. Зараз настав час використовувати корисний у всіх сенсах гарбуз.

Інгредієнти:

400 г гарбуза

200-250 г борошна

1 склянка кефіру

2 яйця

50 г цукру

1 чайна ложка соди

олія

Приготування

Яйця злегка збити з цукром, влити кефір, перемішати, додати натертий на середній терці гарбуз і ще раз перемішати.

У приготовлену суміш всипати соду і добре розмішати, щоб вона погасилася в кислому кефірному середовищі. Потім додати просіяне борошно, ретельно вимішати і залишити тісто на 10 хвилин у теплому місці.

У сковороді розжарити олію, столовою ложкою викладати в неї тісто і смажити оладки на середньому вогні з обох боків до золотистого рум'янцю.

На замітку

Подавайте оладки зі сметаною, медом, згущеним молоком, варенням або соусом зі свіжих ягід.

Кефір можна замінити натуральним йогуртом, кислим молоком або будь-яким іншим кисломолочним продуктом.

За бажання збагатити смак оладок ароматизуйте тісто ваніллю, корицею, імбиром, лимонною або апельсиновою цедрою.

У тісто для оладок можна додати родзинки, в'ялену журавлину, курагу або цукати.

Абсолютно новий смак ви отримаєте, якщо не будете використовувати цукор, а злегка присолите тісто і додасте сушений часник, орегано, чебрець або іншу улюблену приправу.

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