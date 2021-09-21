Оладьи из тыквы: быстрый рецепт

Одно из самых простых и быстрых блюд для завтрака или ужина – оладьи.

Летом мы пекли оладьи с кабачками, капустой, яблоками. Сейчас наступило время использовать полезную во всех отношениях тыкву.

Ингредиенты:

400 г тыквы

200-250 г муки

1 стакан кефира

2 яйца

50 г сахара

1 чайная ложка соды

растительное масло

Приготовление

Яйца слегка взбить с сахаром, влить кефир, перемешать, добавить натертую на средней терке тыкву и еще раз перемешать.

В приготовленную смесь всыпать соду и хорошо размешать, чтобы она погасилась в кислой кефирной среде. Затем добавить просеянную муку, тщательно вымешать и оставить тесто на 10 минут в теплом месте.

В сковороде раскалить растительное масло, столовой ложкой выкладывать в него тесто и жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистого румянца.

На заметку

Подавайте оладьи со сметаной, медом, сгущенным молоком, вареньем или соусом из свежих ягод.

Кефир можно заменить натуральным йогуртом, простоквашей или любым другим кисломолочным продуктом.

При желании обогатить вкус оладий ароматизируйте тесто ванилью, корицей, имбирем, лимонной или апельсиновой цедрой.

В тесто для оладий можно добавить изюм, вяленую клюкву, курагу или цукаты.

Совершенно новый вкус вы получите, если не будете использовать сахар, а слегка присолите тесто и добавите сушеный чеснок, орегано, тимьян или другую любимую приправу.

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