Капустные оладьи: оригинальный рецепт

Лето хорошо тем, что овощной конвейер работает беспрерывно. Одни овощи отходят, но поспевают другие. На смену огурцам и кабачкам приходят помидоры, баклажаны и капуста.

Капусту мы используем в основном в салаты, тушим, крутим голубцы. А почему бы не приготовить из капусты оладьи?

Готовятся капустные оладьи очень быстро. Буквально за полчаса вы можете нажарить горку оладий, которые станут полноценным ужином для всей семьи.

Ингредиенты:

500 г капусты

1 луковица

2 зубка чеснока

1 яйцо

1 столовая ложка муки

укроп

растительное масло

соль

Приготовление

Капусту очень мелко нашинковать или натереть на терке, посолить и хорошо помять, чтобы она пустила сок.

К подготовленной капусте добавить натертую луковицу, измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок, вбить яйцо, всыпать муку и хорошо вымешать до получения однородной массы.

Растительное масло раскалить на сковороде и выкладывать приготовленную массу столовой ложкой. Жарить на среднем огне с обеих сторон до образования румяной корочки.

На заметку

Подавайте капустные оладьи со сметаной, натуральным йогуртом, аджикой или любым другим любимым соусом.

Кроме укропа можно использовать зелень петрушки, кинзу, базилик или любую другую зелень или заменить их готовыми сухими смесями – итальянскими или прованскими травами.

Количество муки увеличивайте или уменьшайте в зависимости от того, какое получается тесто. Оно должно быть, как густая сметана.

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