Украина — на 6 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса

Украина — на 6 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса

Украина среди стран мира занимает 18 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 8 позицию.

За сутки 2 августа в мире диагностировали более 617 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии. Украина на 6 месте в Европе по суточной смертностью от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

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Так, в США зафиксировали более 104 тысяч, в Индии — более 44 тысяч новых заражений, в Бразилии — более 32 тысяч случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Франция.

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Украина среди стран мира занимает 18 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 8 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Франция, Великобритания, а суточной смертности от коронавируса — Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом рейтинге — на 6 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 180 536 725 человек. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 258 923 смерти от COVID-19.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро 4 августа зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 43 человека, еще 570 пациентов выздоровели.

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