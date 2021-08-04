Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 900.
В Украине по состоянию на утро 4 августа зафиксировано 984 новых подтвержденных случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 43 человека, еще 570 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 59 — детей и 48 — медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 572 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 22 533 человека;
- методом ИФА — 8 064 человека;
- экспресс-тестами — 16 845 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 255 345 человек;
- выздоровели — 2 188 273 человека;
- летальных исходов — 53 024;
- проведено ПЦР-тестов — 11 446 663.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.
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