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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 августа

УНИАН

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 900.

В Украине по состоянию на утро 4 августа зафиксировано 984 новых подтвержденных случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 43 человека, еще 570 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 59 — детей и 48 — медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 572 человека.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 22 533 человека;
  • методом ИФА — 8 064 человека;
  • экспресс-тестами — 16 845 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 255 345 человек;
  • выздоровели — 2 188 273 человека;
  • летальных исходов — 53 024;
  • проведено ПЦР-тестов — 11 446 663.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

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