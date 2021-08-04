Народные приметы, обряды и обычаи 4 августа

Сейчас хорошо отправляться в лес собирать малину и чернику с ежевикой.
4 августа церковь и верующие чтят память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины и перенесения мощей священномученика Фоки. Совершается литургия святителя Иоанна Златоуста.
4 августа: церковный праздник
Святая Мария Магдалина — последовательница Иисуса Христа, христианская святая, мироносица, которая, согласно Евангелию, следовала за Христом, присутствовала при его Распятии и была первой из людей, удостоилась явления Воскресшего Иисуса.
В православной и католической церквях почитание Марии Магдалины отличается: в православии она почитается согласно евангельскому тексту — исключительно как мироносица, освобождена от семи бесов, а в католической традиции долгое время было принято отождествлять с ней образы блудницы, которая покаялась и Марии из Вифании, сестры Лазаря, а также добавлять большой легендарный материал.
4 августа: народные традиции
В народе Марию Магдалину считали заступницей от холеры. Говорили, если в этот день большие росы, то лен будет серый. Также ее в народе называли Марией ягодница, ведь в это время созревало немало лесных ягод.
4 августа: Украинские народные приметы
- Истек сом и гоняется за Верховодка — до грозы и непогоды.
- Пиявки быстро движущихся в воде — будет сильный ветер.
- Перед ливнем раки выползают на берег и зарываются в песок.
- Спала вода в реке — к дождю.
- Многие муравьев — готовьте на грибы козубок.
4 августа: что нельзя делать
- ссориться и обижаться;
- желать кому-то зла
- смотреть в зеркало
- давать и брать в долг;
- заниматься тяжелым физическим трудом
4 августа: что следует делать
Сейчас хорошо отправляться в лес собирать малину и чернику с ежевикой. Также считалось, что роса, которая выпадает на ягоды полезна для женщин и хорошо влияет на здоровье. Росу собирали в утреннее время — обязательно в серебряную посуду. Ей было необходимо умыться и обратиться с просьбой к Марии Магдалины с просьбами подарить красоту.
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