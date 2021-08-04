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Церковный праздник 4 августа: день Марии Магдалины, история, традиции

Церковный праздник 4 августа: день Марии Магдалины, история, традиции

Мария Магдалина первой увидела Иисуса Христа воскресшим и произнесла фразу "Христос воскрес!"

4 августа православная церковь чтит память святой Марии Магдалины — невероятной женщины, которая была сумасшедшей, а стала ученицей Иисуса Христа, первой увидела Его воскресшим и первой из людей сказала фразу "Христос воскрес!"

За два тысячелетия образ святой Марии приобрел много цветов и версий ее жизни. Жизнь и образ Марии Магдалины вдохновляли художников на создание шедевров. Существует около 20 всемирно известных картин Марии Магдалины великих художников эпохи классицизма и Возрождения, написано множество книг и снято несколько фильмов.

Назовем 10 главных фактов о Марии Магдалине, подтвержденных данными православной церкви.

Факт 1. Мария Магдалина была сумасшедшей

В православной традиции, опираясь на старые апокрифические данные, Мария Магдалина до встрече со Христом у колодца была сумашедшей. Спаситель изгнал из ее тела 7 бесов, после чего Мария стала его ученицей и пришла с Ним до самой Голгофы.

О том, что святая Мария Магдалина была проституткой, первым заговорил Папа Римский Григорий Первый (6 век). Он рассказывал о ней, как проститутке, которая поклонилась Христу и мыла Ему ноги миром и вытерла своими волосами. С тех пор в католицизме Мария Магдалина — главный символ раскаяния человека. 7 бесов, изгнанных из Марии Магдалины Христом, Папа Римский сравнивал с 7 грехами, в которых она покаялась.

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Факт 2. Мария Магдалина стала меценатом апостолов

Родители Марии Магдалины были состоятельными людьми, имели птицеферму. Всегда носила с собой яйца в качестве подарка. После исцеления от болезни-безумия родители поддержали решение дочери — уйти ко своему Спасителю. До последней минуты Мария Магдалина была "меценатом" апостолов, отдала на апостольское служение все имущество.

Факт 3. Первой в мире сказала "Христос воскресе!"

Святую Марию Магдалину считают не только равноапостольной, но и первоапостольной женщиной. Она первая увидела воскресшего Христа и сообщила об этом ученикам словами "Христос воскрес!"

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Факт 4. Пасхальные яйца появились от чуда Марии Магдалины

Главным местом служения святой Марии Магдалины стал Рим. Ее проповедь лично слушал сам император Тиберий. Именно тогда произошло чудо — яйцо, которое традиционно носила с собой Мария Магдалина, после ее фразы "Христос воскрес!" стало красным. Оттуда появилась традиция пасхальных яиц.

Факт 5. Молитвами святая Мария Магдалина спасала заключенных и исцеляла от болезней

Известно, что Мария Магдалина помогала заключенным, по ее молитвам они исцелялись от болезней. До сих пор в православном храме Марии Магдалины в Магдале (Израиль) существует источник, у одного из которых Христос исцелил святую от 7 бесов. И сегодня естьсвидетельства исцеления от болезней — особенно недугов глаз и бесплодия. Есть даже "дети Марии Магдалины", родившихся после молитв в источнике святой, родители которых помогают храму и по возможности посещают его.

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День ангела Марии

4 августа женщины по имени Мария празднуют день ангела, или именины. В этот день важно помолиться своей небесной покровительнице — Марии Магдалине, если есть желание — прочитать акафист.

Дарить Марии в день ангела можно икону, молитвенник, или что-то полезное для ее души.

Поздравление Марии с днем ангела

__

Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Такая решительная и смелая,

Даже в гневе хороша.

Все же всегда решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что за тобой скучаем

Если долго не навещаем!

__

В день праздничный греют душу

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят

Искренние поздравления!

В именины мы хотим

И каждый, и каждое мгновение,

Пусть Марии помогает

Ангел-покровитель!

СМС поздравления с днем ангела Марии

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй улыбкой

Каждый день встречай.

***

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не оставляет!

***

Маша, будь всегда счастливой,

Бесконечно положительной,

Очаровательной, цветущей,

Обязательно везучей!

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