Церковный праздник 4 августа: день Марии Магдалины, история, традиции

Мария Магдалина первой увидела Иисуса Христа воскресшим и произнесла фразу "Христос воскрес!"

4 августа православная церковь чтит память святой Марии Магдалины — невероятной женщины, которая была сумасшедшей, а стала ученицей Иисуса Христа, первой увидела Его воскресшим и первой из людей сказала фразу "Христос воскрес!"

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За два тысячелетия образ святой Марии приобрел много цветов и версий ее жизни. Жизнь и образ Марии Магдалины вдохновляли художников на создание шедевров. Существует около 20 всемирно известных картин Марии Магдалины великих художников эпохи классицизма и Возрождения, написано множество книг и снято несколько фильмов.

Назовем 10 главных фактов о Марии Магдалине, подтвержденных данными православной церкви.

Факт 1. Мария Магдалина была сумасшедшей

В православной традиции, опираясь на старые апокрифические данные, Мария Магдалина до встрече со Христом у колодца была сумашедшей. Спаситель изгнал из ее тела 7 бесов, после чего Мария стала его ученицей и пришла с Ним до самой Голгофы.

О том, что святая Мария Магдалина была проституткой, первым заговорил Папа Римский Григорий Первый (6 век). Он рассказывал о ней, как проститутке, которая поклонилась Христу и мыла Ему ноги миром и вытерла своими волосами. С тех пор в католицизме Мария Магдалина — главный символ раскаяния человека. 7 бесов, изгнанных из Марии Магдалины Христом, Папа Римский сравнивал с 7 грехами, в которых она покаялась.

Факт 2. Мария Магдалина стала меценатом апостолов

Родители Марии Магдалины были состоятельными людьми, имели птицеферму. Всегда носила с собой яйца в качестве подарка. После исцеления от болезни-безумия родители поддержали решение дочери — уйти ко своему Спасителю. До последней минуты Мария Магдалина была "меценатом" апостолов, отдала на апостольское служение все имущество.

Факт 3. Первой в мире сказала "Христос воскресе!"

Святую Марию Магдалину считают не только равноапостольной, но и первоапостольной женщиной. Она первая увидела воскресшего Христа и сообщила об этом ученикам словами "Христос воскрес!"

Факт 4. Пасхальные яйца появились от чуда Марии Магдалины

Главным местом служения святой Марии Магдалины стал Рим. Ее проповедь лично слушал сам император Тиберий. Именно тогда произошло чудо — яйцо, которое традиционно носила с собой Мария Магдалина, после ее фразы "Христос воскрес!" стало красным. Оттуда появилась традиция пасхальных яиц.

Факт 5. Молитвами святая Мария Магдалина спасала заключенных и исцеляла от болезней

Известно, что Мария Магдалина помогала заключенным, по ее молитвам они исцелялись от болезней. До сих пор в православном храме Марии Магдалины в Магдале (Израиль) существует источник, у одного из которых Христос исцелил святую от 7 бесов. И сегодня естьсвидетельства исцеления от болезней — особенно недугов глаз и бесплодия. Есть даже "дети Марии Магдалины", родившихся после молитв в источнике святой, родители которых помогают храму и по возможности посещают его.

День ангела Марии

4 августа женщины по имени Мария празднуют день ангела, или именины. В этот день важно помолиться своей небесной покровительнице — Марии Магдалине, если есть желание — прочитать акафист.

Дарить Марии в день ангела можно икону, молитвенник, или что-то полезное для ее души.

Поздравление Марии с днем ангела

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Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Такая решительная и смелая,

Даже в гневе хороша.

Все же всегда решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что за тобой скучаем

Если долго не навещаем!

__

В день праздничный греют душу

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят

Искренние поздравления!

В именины мы хотим

И каждый, и каждое мгновение,

Пусть Марии помогает

Ангел-покровитель!

СМС поздравления с днем ангела Марии

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй улыбкой

Каждый день встречай.

***

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не оставляет!

***

Маша, будь всегда счастливой,

Бесконечно положительной,

Очаровательной, цветущей,

Обязательно везучей!

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