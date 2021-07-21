Православный календарь на август 2021: что и когда праздновать

Православный календарь на август 2021: что и когда праздновать

Узнайте, какой сегодня церковный праздник по православному календарю.

Август по православному календарю — особый месяц, посвященный Пресвятой Богородице. В августе также 14-дневный Успенский пост.

Что, как и когда праздновать в августе 2021 года — узнайте в православном календаре.

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1 августа — церковный праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Серафим Саровский — один из самых почитаемых святых православной церкви 18 века. Трижды Богородица спасала его от гибели. А когда он ушел в затвор — молился в лесу, к его келье приходил медведь, которого он кормил кусочками хлеба — единственная пища, которую имел святой.

Во времена СССР мощи святого исчезли, и были найдены странным образом уже в 1990 году в тайном хранилище Казанского собора в Санкт-Петербурге. Обретение мощей сопровождалось многочисленными чудесами и исцелениями. В этот день читают молитвы и акафист преподобному Серафиму в церквях и вспоминают его в домашней молитве.

2 августа — церковный праздник пророка Илии. Пророк Илия жил в 9 веке до нашей эры и был одним из огромных святых Ветхого завета. Один из самых уважаемый ветхозаветных святых в христианстве. Илия проповедовал веру в Бога и строго обличал язычников. Жил в пустыне, куда птицы приносили ему еду. Был взят на Небо живым в свое великое служение.

С праздника пророка Илии в реках и морях старались больше не купаться — вода считалась не слишком полезной. В этот день мужчины, которых зовут Илья, празднуют день ангела (именины).

6 августа — церковный праздник мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Сыновья князя Владимира Святославича были убиты в 1015 году своим братом Святополком. Позже за жестокость Святополка прозвали "Окаянный". Борис и Глеб были искренними христианами и приняли свою смерть как мученики за веру Христову. Стали первыми святыми и мучениками Киевской Руси, в честь которых открыто много храмов.

В этот день мужчины, которых зовут Борис и Глеб празднуют день ангела (именины).

9 августа — церковный праздник великомученика и целителя Пантелеймона. Жил в 3 веке, лечил больных и никогда не брал за это деньги, за что был назван "Пантелеймон безмездный". За его веру император повелел схватить и замучить его до смерти. Но даже растерзанного Пантелеймона, брошенного хищникам, звери не мучили, а лизали ему ноги. Палачи не могли убить его до тех пор, пока не услышали голос с Неба — так Господь благословил святого принять смерть.

Иконы целителя Пантелеймона до сих пор поражают многочисленными чудесами. Многие люди по молитве Пантелеймона получают исцеление от болезней.

В этот день в церквях и в домашней молитве вспоминают целителя Пантелеймона, о его жизни в акафистах.

14 августа — православный праздник Первый Спас, Медовый Спас, Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Праздник в честь обретения частей креста, на котором распяли Иисуса Христа. Первый день Успенского поста.

В этот день в храм несут мед, чтобы освятить утром на праздничной литургии.

С 14 августа православные не употребляют мясных, молочных продуктов, яиц и алкоголя.

14-28 августа — Успенский Пост. Пост посвящен Пресвятой Богородице и Ее Успению. В эти дни нельзя употреблять мясных, молочных продуктов, яиц, алкоголя. Нужно как можно чаще молиться Богородице, ходить в храм на богослужение. Пройти исповедь и причаститься.

19 августа — церковный праздник Яблочный Спас, Преображение Господа Иисуса Христа.

Вспоминается момент, когда Иисус Христос преобразился перед своими учениками на горе Фавор. Тогда впервые ученики увидели его настоящий образ — огромное сияние. Христу появились пророк Моисей и пророк Илия.

В этот день в храм несут яблоки или другие фрукты, чтобы освятить утром на праздничной литургии. На праздник разрешается употреблять рыбу и церковный "Кагор".

28 августа — праздник Успения Пресвятой Богородицы. Большой православный праздник в честь момента, когда Дева Мария отошла к Господу. Считается, что Богородица не умерла, а уснула, поэтому праздник называется "Успение".

В этот день завершается Успенский пост, можно употреблять любую пищу. Надо прийти в храм, поблагодарить Пресвятую Богородицу за помощь и Ее милость. Главный цвет — голубой, поэтому женщины приходят в храм в одежде такого цвета, или с голубыми венчиками или поясами. Желательно исповедоваться и причаститься. Нельзя начинать новых дел, оскорблять других.

29 августа — праздник Третий Спас, Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. Праздник вспоминает одну из первых икон "Спас Нерукотворный", которая появилась на полотенце после того, как Иисус Христос коснулся им своего лица.

Образ передали правителю Едессы — Авгару, который уверовал в Господа, но не имел возможности увидеть Спасителя собственными глазами.

Полотенце со Спасом Нерукотворным до 5 века висело на стенах Едессы, а потом, когда власть стала языческой, на 4 века его прятали от язычников. В 9 веке Спас выкупил император Константин Багрянородный и перенес в Константинополь.

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