Возле Польши турецкие истребители перехватили российский самолет

На авиабазе в Мальборке дислоцируются четыре турецкие F-16, которые прибыли в Польшу 6 июля в рамках ротационного патрулирования Air Policing Mission в регионе Балтийского моря.

Турецкие истребители F-16 в рамках миссии воздушной полиции НАТО поднялись на перехват неизвестного самолета вблизи польского Мальборка. Речь идет о российском военном самолете.

Об этом п овидомило Воздушное командование НАТО.

"Турецкие F-16 вылетели из польского Мальборка во время выполнения миссии воздушной полиции НАТО и совершили первый перехват неизвестного самолета. Истребители союзников борются круглосуточно, чтобы идентифицировать самолеты без плана полета или без передатчика, чтобы защитить воздушное пространство союзников", — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним:

В июне США дважды отправляли свои истребители F-22 Raptor к побережью Гавайев в связи с проведением в регионе крупномасштабных учений бомбардировщиков РФ.

F-22 Raptor к побережью Гавайев в связи с проведением в регионе крупномасштабных учений бомбардировщиков РФ. А истребители НАТО перехватывали российские военные самолеты у Норвегии и над Черным морем.

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