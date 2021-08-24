Оладьи с яблоками: простой рецепт

Оладьи с яблоками – идеальное блюдо для завтрака.
Мягкие и пышные оладьи станут хорошим началом дня. Кроме того, готовятся они быстро, получаются вкусными, продукты всегда под рукой.
Ингредиенты:
- 1,5 стакана муки
- 1 стакан кефира
- 2 яблока
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки сахара
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 0,5 чайной ложки соли
- растительное масло
Приготовление
Яйца слегка взбить с сахаром, влить кефир, перемешать, добавить натертые на крупной терке яблоки и еще раз перемешать.
В приготовленную смесь всыпать просеянную с разрыхлителем муку, посолить, хорошо вымешать и оставить на 10-15 минут.
В сковороде раскалить растительное масло, столовой ложкой выкладывать в него тесто и жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистого румянца.
На заметку
Подавайте оладьи со сметаной, медом, вареньем или соусом из свежих ягод.
Яблоки предпочтительно использовать кисло-сладкие, чем вкуснее яблоки, тем вкуснее оладьи.
Кефир можно заменить натуральным йогуртом, простоквашей или любым другим кисломолочным продуктом.
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