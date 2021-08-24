Оладьи с яблоками: простой рецепт

Оладьи с яблоками – идеальное блюдо для завтрака.

Мягкие и пышные оладьи станут хорошим началом дня. Кроме того, готовятся они быстро, получаются вкусными, продукты всегда под рукой.

Ингредиенты:

1,5 стакана муки

1 стакан кефира

2 яблока

1 яйцо

2 столовые ложки сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

0,5 чайной ложки соли

растительное масло

Приготовление

Яйца слегка взбить с сахаром, влить кефир, перемешать, добавить натертые на крупной терке яблоки и еще раз перемешать.

В приготовленную смесь всыпать просеянную с разрыхлителем муку, посолить, хорошо вымешать и оставить на 10-15 минут.

В сковороде раскалить растительное масло, столовой ложкой выкладывать в него тесто и жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистого румянца.

На заметку

Подавайте оладьи со сметаной, медом, вареньем или соусом из свежих ягод.

Яблоки предпочтительно использовать кисло-сладкие, чем вкуснее яблоки, тем вкуснее оладьи.

Кефир можно заменить натуральным йогуртом, простоквашей или любым другим кисломолочным продуктом.

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