Невизначеність із постачанням газу: чи буде тепло у школах і лікарнях

Невизначеність із постачанням газу: чи буде тепло у школах і лікарнях

У світі загалом і в Україні зокрема — різке зростання цін на газ. Як наслідок, постачальники не можуть і далі продавати газ за цінами, узгодженими раніше.

На Львівщині, Закарпатті та Хмельниччині оголосили надзвичайну ситуацію через невизначеність із постачанням газу бюджетним установам на найближчий опалювальний період. Таке вирішили відповідні комісії цих областей напередодні. У відповідь Мінрегіонбуд і "Нафтогаз" запевнили, що ситуація цілком контрольована. Мало того — "Нафтогаз" пропонує купувати в нього блакитне паливо за ціною, ледь не втричі меншою за ринкову.

То чи буде тепло в наших оселях, школах і лікарнях, йдеться 13 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Ситуація з постачанням газу бюджетним установам — надзвичайна. Про це напередодні повідомили обласні адміністрації Хмельниччини, Львівщини, Закарпаття, Одещини.

Причина такого — різке зростання цін на газ у світі загалом і в Україні зокрема. Як наслідок, постачальники не можуть і далі продавати газ за цінами, узгодженими раніше. Адже нині на ринку газу його куб коштує 30-45 гривень. Утім, проблеми з купівлею палива спростовує центральна влада.

Заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська спростовує інформацію, що не вистачає коштів на закачку газу.

Новини України: невизначеність із постачанням газу – чи буде тепло у школах і лікарнях

"Було підписано меморандум на конгресі місцевих та регіональних рад при президентові України, де було задекларовано вартість газу для населення. Це 7 тисяч 420 грн за тисячу кубічних метрів", — говорить Хоцянівська.

7 гривень сорок копійок за куб — це ціна для побутових споживачів. Школи, садочки, лікарні та інші бюджетні установи можуть купити газ у "Нафтогазу" дорожче, але все одно — в рази дешевше за ринкову ціну.

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"8 грн — це вже повна ціна з ПДВ і транспортом. Це дає можливість для бюджетників теж встановити фіксований зрозумілий тариф на тепло на весь опалювальний період. Тому зараз справа за тим, наскільки швидко бюджетні установи зможуть звернутися до "Нафтогазу" і підписати відповідні договори", — говорить очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Нафтогаз" пропонує укласти договір за фіксованою ціною на 15 місяців — тобто до кінця 2022 року. Надзвичайні ситуації було оголошено щоб уникнути тривалих тендерних процедур, пояснюють обласні чиновники.

"Якщо зайти в тендерні процедури, це орієнтовано триває півтора місяця. Ні місцеве самоврядування, ні орган виконавчої влади не може собі дозволити в такій ситуації чекати 1,5 місяці, щоб відбулася тендерна процедура", — пояснює директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської ОДА Сергій Подошва.

У Мінрегіонбуді запевняють, що ціна на газ ні для населення, ані для бюджетних установ не змінюватиметься до кінця наступного року. А блакитного палива вистачить навіть на люту зиму.

Раніше повідомлялося, що Україна майже на 99% готова до нового опалювального сезону.

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