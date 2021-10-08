Опалювальний сезон: у Житомирі дадуть тепло, але не всім

Опалювальний сезон: у Житомирі дадуть тепло, але не всім

Від понеділка у дитячих садках стане тепло.

У Житомирі перенесли старт опалювального сезону. 11 жовтня планують почати опалювати дитячі садочки, школи та медзаклади. Опалення для населення подаватимуть залежно від погодних умов.

Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Сергій Кондратюк.

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Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Житомирської міськради.

"Початок опалювального сезону ми запланували на 11 жовтня, але, враховуючи зміни кліматичних умов, сьогодні разом із "Житомиргазом" ми розпломбуємо котельні, які опалюють дитячі садочки, щоб від понеділка (11 жовтня – ред.) всі дитячі садочки були з теплом. Далі ми запускаємо тепло до інших споживачів", – сказав Сергій Кондратюк.

Якщо середньодобова температура 11 жовтня не опуститься нижче 8 градусів за Цельсієм, то теплопостачання для населення не запускатимуть.

Раніше стало відомо, що у Львові від понеділка, 11 жовтня, офіційно розпочинається опалювальний сезон. Саме цього дня з'явиться тепло у помешканнях львів'ян та у бюджетних установах.

А в Одесі планують від 1 листопада розпочати опалювальний сезон.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні до опалювального сезону готові понад 90% об’єктів. Деякі міста готові майже на 100%.

"У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо", - запевнив Шмигаль.

Голова уряду також повідомив, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена. Крім того, від 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт⋅год. За даними Шмигаля, вартість буде меншою для 80% українських родин.

Новий опалювальний сезон почнеться із суттєвого підвищення тарифів

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