"Мама не приходить вже місяць": у Дніпрі рятують недоношену двійню

"Мама не приходить вже місяць": у Дніпрі рятують недоношену двійню

Зараз волонтери шукають кошти на лікування братика та сестрички.

У Дніпрі медики рятують недоношену двійню. Ніхто з батьків до дітей не приходить.

Про це повідомляють у БФ "Для тебе".

За словами волонтерів двійня народилася понад місяць тому. Діти у важкому стані через недоношеність. У них не відкривалися легені. Хлопчика і дівчинку одразу перевели у палату інтенсивної терапії.

Вже понад місяць мама не приходить до своїх дітей.

"З нею все гаразд, вона не захворіла, 1 раз вона відвідувала хлопчика, він в більш стабільному стані, ніж його сестричка, сказала, що прийде наступного дня, але не прийшла. 1 місяць медики шкреблі по засіках, щоб лікувати дітей, але їхні запаси вичерпалися, тож вони звернулися до волонтерів", - розповідають у БФ.

Діти народилися 7-місячними. Дівчинка перебуває у дуже важкому стані і досі самостійно не дихає, вона нічого не їсть, тільки через крапельницю. Організм не приймає харчування.

Її братик - у відділенні недоношених, дихає сам, але слабенький, має анемію. У обох дітей дихальна недостатність.

Зараз волонтери збирають кошти на подальше лікування двійні.

Нагадаємо, що у Крoпивницькoму мати після пoлoгів вирішила залишити у медзакладі нoвoнарoджених двійнят.

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