"Мама не приходить вже місяць": у Дніпрі рятують недоношену двійню

Зараз волонтери шукають кошти на лікування братика та сестрички.
У Дніпрі медики рятують недоношену двійню. Ніхто з батьків до дітей не приходить.
Про це повідомляють у БФ "Для тебе".
За словами волонтерів двійня народилася понад місяць тому. Діти у важкому стані через недоношеність. У них не відкривалися легені. Хлопчика і дівчинку одразу перевели у палату інтенсивної терапії.
Вже понад місяць мама не приходить до своїх дітей.
"З нею все гаразд, вона не захворіла, 1 раз вона відвідувала хлопчика, він в більш стабільному стані, ніж його сестричка, сказала, що прийде наступного дня, але не прийшла. 1 місяць медики шкреблі по засіках, щоб лікувати дітей, але їхні запаси вичерпалися, тож вони звернулися до волонтерів", - розповідають у БФ.
Діти народилися 7-місячними. Дівчинка перебуває у дуже важкому стані і досі самостійно не дихає, вона нічого не їсть, тільки через крапельницю. Організм не приймає харчування.
Її братик - у відділенні недоношених, дихає сам, але слабенький, має анемію. У обох дітей дихальна недостатність.
Зараз волонтери збирають кошти на подальше лікування двійні.
Нагадаємо, що у Крoпивницькoму мати після пoлoгів вирішила залишити у медзакладі нoвoнарoджених двійнят.