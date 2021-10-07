Опалювальний сезон стартував ще в одному українському місті: де саме

Опалювальний сезон стартував ще в одному українському місті: де саме

Тепло почали подавати до медичних установ, навчальних закладів та до інших об'єктів соціально-культурної сфери Харкова.

Опалення увімкнули не лише в комунальних установах Києва, а й Харкова. Подавання тепла до лікарень і дитячих садків почалося сьогодні, 7 жовтня.

Про це йдеться на сайті Харківської міської ради.

У повідомленні уточнюється, що згідно з документом, опалення спочатку увімкнули в медичних установах, освітніх закладах та інших об'єктах соціальної інфраструктури. Також у мерії Харкова відзвітували, що місто готове до початку опалювального сезону.

"У межах підготовки до опалювального сезону було проведено реконструкцію і капітальний ремонт котелень, замінено понад 100 км технічно зношених тепломереж", - сказано в повідомленні.

До слова, традиційно, опалювальний сезон стартує 15 жовтня, але опалення вмикають раніше, якщо протягом трьох діб середня температура не перевищує +8 градусів.

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що від початку цього тижня тепло вже почали подавати до лікарень, дитячих садочків, шкіл Києва. Опалення у житлових будинках можуть почати вмикати найближчими днями.

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