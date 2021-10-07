Отопительный сезон стартовал еще в одном украинском городе: где именно

Тепло начали подавать в медицинские учреждения, учебные заведения и в другие объекты социально-культурной сферы Харькова.
Отопление включили не только в коммунальных учреждениях Киева, но и Харькова. Подача тепла в больницы и детские садики началась сегодня, 7 октября.
Об этом говорится на сайте Харьковского городского совета.
В сообщении уточняется, что согласно документу, отопление сначала включили в медицинских учреждениях, образовательных учреждениях и других объектах социальной инфраструктуры. Также в мэрии Харькова отчитались, что город готов к началу отопительного сезона.
"В рамках подготовки к отопительному сезону была проведена реконструкция и капитальный ремонт котельных, заменено более 100 км технически изношенных теплосетей", — говорится в сообщении.
К слову, традиционно, отопительный сезон стартует 15 октября, но отопление включают ранее, если в течение трех суток средняя температура не превышает +8 градусов.
Напомним, 7 октября стало известно, что с начала этой недели тепло уже начали подавать в больницы, детские сады, школы Киева. Отопление в жилых домах могут начать включать в ближайшие дни.
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