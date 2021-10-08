Отопительный сезон: в Житомире дадут тепло, но не всем

Отопительный сезон: в Житомире дадут тепло, но не всем

С понедельника в детских садах станет тепло.

В Житомире перенесли старт отопительного сезона. 11 октября планируют начать отапливать детские сады, школы и медучреждения. Отопление для населения будут подавать в зависимости от погодных условий.

Об этом Суспільне сообщил заместитель городского головы Сергей Кондратюк.

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Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Житомирского горсовета.

"Начало отопительного сезона мы запланировали на 11 октября, но, учитывая изменения климатических условий, сегодня вместе с" Житомиргаз "мы распломбируем котельные, которые отапливают детские сады, чтобы с понедельника (11 октября — ред.) все детские сады были с теплом. Далее мы запускаем тепло к другим потребителям", — сказал Сергей Кондратюк.

Если среднесуточная температура 11 октября не опустится ниже 8 градусов по Цельсию, то теплоснабжение для населения не будут запускать.

Ранее стало известно, что во Львове с понедельника, 11 октября, официально начинается отопительный сезон. Именно в этот день появится тепло в домах львовян и в бюджетных учреждениях.

А в Одессе планируют с 1 ноября начать отопительный сезон.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине к отопительному сезону готовы более 90% объектов. Некоторые города готовы почти на 100%.

"В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для последующей закупки голубого топлива вполне достаточно", — заверил Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена. Кроме того, с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅час. По данным Шмыгаля, стоимость будет меньше для 80% украинских семей.

Новый отопительный сезон начнется с существенного повышения тарифов

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