Одесситы будут мерзнуть: стало известно, когда в городе начнется отопительный сезон

Одесситы будут мерзнуть: стало известно, когда в городе начнется отопительный сезон

В домах станет теплее через месяц.

В Одессе планируют с 1 ноября начать отопительный сезон.

Такая информация была озвучена на коллегии в облгосадминистрации, сообщает "Пушкинская".

В одесской мэрии говорят, что традиционно отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла в течение трех суток подряд, а пока среднесуточная температура в городе выше.

По данным мэрии, все 144 котельные, которые находятся на балансе коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы", подготовленные на 100%.

Сейчас персонал предприятия устраняет повреждения тепловых сетей, которые обнаружили во время подготовки к отопительному сезону.

Правда, остается неясным вопрос с тарифами на тепло — останутся они прежними или их поднимут.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине к отопительному сезону готовы более 90% объектов. Некоторые города готовы почти на 100%.

"В подземных хранилищах накоплено 18,80 млрд кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для последующей закупки голубого топлива вполне достаточно", — заверил Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена. Кроме того, с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅год. По данным Шмыгаля, стоимость будет меньше для 80% украинских семей.

Новый отопительный сезон начнется с существенного повышения тарифов

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