Пышные оладьи без дрожжей

Американцы обычно пекут на завтрак панкейки, а мы – оладьи.
Традиционно тесто для оладий готовится на дрожжах. Именно они гарантируют характерную ноздреватую структуру и пышность готовым изделиям. Мы же предлагаем обойтись без дрожжей, но при этом сохранить все основные свойства любимого блюда.
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира
- 3 стакана муки
- 3 яйца
- 3 чайные ложки сахара
- 1 чайная ложка соли
- 0,5 чайной ложки соды
- растительное масло
Приготовление
В небольшой кастрюле или сотейнике взбить яйца с сахаром и солью, влить кефир и, постоянно помешивая, подогреть на медленном огне, чтобы масса была очень теплой, но не горячей.
Кастрюлю снять с огня, всыпать просеянную муку и тщательно вымешать, чтобы не осталось комочком. Затем добавить соду, хорошо перемешать, влить 2 столовые ложки растительного масла, еще раз перемешать и оставить тесто на 10-15 минут.
Жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистого румянца, выкладывая тесто столовой ложкой в раскаленное в сковороде растительное масло.
На заметку
Подавайте оладьи со сметаной, медом, сгущенным молоком, вареньем или соусом из свежих ягод.
Кефир можно заменить натуральным йогуртом или простоквашей.
Количество сахара меняйте в соответствии со своими предпочтениями.
Тесто для сладких оладий ароматизируйте ванилью, корицей, имбирем, лимонной или апельсиновой цедрой.
В готовое тесто можно добавить рубленую зелень, измельченный репчатый или зеленый лук, натертый на терке сыр, нарезанные мелкими кубиками яблоки, цукаты, изюм и т. д.
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