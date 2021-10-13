Пышные оладьи без дрожжей

Американцы обычно пекут на завтрак панкейки, а мы – оладьи.

Традиционно тесто для оладий готовится на дрожжах. Именно они гарантируют характерную ноздреватую структуру и пышность готовым изделиям. Мы же предлагаем обойтись без дрожжей, но при этом сохранить все основные свойства любимого блюда.

Ингредиенты:

0,5 л кефира

3 стакана муки

3 яйца

3 чайные ложки сахара

1 чайная ложка соли

0,5 чайной ложки соды

растительное масло

Приготовление

В небольшой кастрюле или сотейнике взбить яйца с сахаром и солью, влить кефир и, постоянно помешивая, подогреть на медленном огне, чтобы масса была очень теплой, но не горячей.

Кастрюлю снять с огня, всыпать просеянную муку и тщательно вымешать, чтобы не осталось комочком. Затем добавить соду, хорошо перемешать, влить 2 столовые ложки растительного масла, еще раз перемешать и оставить тесто на 10-15 минут.

Жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистого румянца, выкладывая тесто столовой ложкой в раскаленное в сковороде растительное масло.

На заметку

Подавайте оладьи со сметаной, медом, сгущенным молоком, вареньем или соусом из свежих ягод.

Кефир можно заменить натуральным йогуртом или простоквашей.

Количество сахара меняйте в соответствии со своими предпочтениями.

Тесто для сладких оладий ароматизируйте ванилью, корицей, имбирем, лимонной или апельсиновой цедрой.

В готовое тесто можно добавить рубленую зелень, измельченный репчатый или зеленый лук, натертый на терке сыр, нарезанные мелкими кубиками яблоки, цукаты, изюм и т. д.

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