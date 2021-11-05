Луковые оладьи: оригинальный рецепт

Мы привыкли использовать репчатый лук в качестве добавки к блюдам для улучшения их вкуса. А почему бы не сделать этот полезный продукт основным ингредиентом?

Всего 2-3 луковицы – и обычные оладьи обретают совершенно новый вкус. Если же вы приправите тесто ароматными травами, они еще более обогатят любимое блюдо.

Ингредиенты:

3 луковицы

2 яйца

3 столовые ложки сметаны

3 столовые ложки муки

0,5 чайной ложки сахара

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Мелкорубленый лук залить на пару минут кипятком, после чего отцедить и отжать.

Яйца слегка вбить, соединить со сметаной, всыпать муку и тщательно вымешать.

В приготовленную смесь ввести лук, добавить сахар, посолить, поперчить, хорошо размешать и оставить на 10-15 минут в теплом месте.

Готовое тесто выкладывать столовой ложкой в раскаленное растительное масло и жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до появления золотистого румянца.

На заметку

Подавайте луковые оладьи со сметаной, майонезом, кетчупом, чесночным или любым другим соусом.

Сметану в тесте можно заменить кефиром, натуральным йогуртом или простоквашей.

Для ароматизации теста добавьте в него итальянские или прованские травы либо иную любимую приправу. В случае использования сванской или другой ароматизированной соли обычную соль исключите.

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