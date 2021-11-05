Луковые оладьи: оригинальный рецепт

Мы привыкли использовать репчатый лук в качестве добавки к блюдам для улучшения их вкуса. А почему бы не сделать этот полезный продукт основным ингредиентом?
Всего 2-3 луковицы – и обычные оладьи обретают совершенно новый вкус. Если же вы приправите тесто ароматными травами, они еще более обогатят любимое блюдо.
Ингредиенты:
- 3 луковицы
- 2 яйца
- 3 столовые ложки сметаны
- 3 столовые ложки муки
- 0,5 чайной ложки сахара
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Мелкорубленый лук залить на пару минут кипятком, после чего отцедить и отжать.
Яйца слегка вбить, соединить со сметаной, всыпать муку и тщательно вымешать.
В приготовленную смесь ввести лук, добавить сахар, посолить, поперчить, хорошо размешать и оставить на 10-15 минут в теплом месте.
Готовое тесто выкладывать столовой ложкой в раскаленное растительное масло и жарить оладьи на среднем огне с обеих сторон до появления золотистого румянца.
На заметку
Подавайте луковые оладьи со сметаной, майонезом, кетчупом, чесночным или любым другим соусом.
Сметану в тесте можно заменить кефиром, натуральным йогуртом или простоквашей.
Для ароматизации теста добавьте в него итальянские или прованские травы либо иную любимую приправу. В случае использования сванской или другой ароматизированной соли обычную соль исключите.
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