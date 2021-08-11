Сванская соль: как самому приготовить самую популярную грузинскую приправу

Ни для кого не секрет, что грузинская кухня – одна из самых вкусных и ароматных, что достигается путем применения большого количества специй и приправ.
Самая популярная приправа в самой Грузии – сванская соль. Она есть на каждой кухне, и добавляют ее практически во все блюда: супы, салаты, соусы. Сванская соль хорошо гармонирует и с мясом, и с птицей, и с рыбой, и с овощами, придавая готовым блюдам невероятный аромат и особую пикантность. Добавив сванскую соль в маринад для шашлыка, вы получите уникальный, ни с чем не сравнимый вкус.
Ингредиенты:
- 6 столовых ложек соли
- 150 г чеснока
- 2 столовые ложки кориандра
- 1 столовая ложка семян укропа
- 1 столовая ложка уцхо-сунели
- 1 столовая ложка тмина
- 1 столовая ложка сушеного красного острого перца
- 1 столовая ложка имеретинского шафрана
Приготовление
Очищенный чеснок растолочь в ступке.
Сухие пряности также растолочь в ступке или смолоть мельницей для специй, но не до состояния пудры.
Свежемолотые пряности соединить с солью и хорошо перемешать.
В последнюю очередь добавить чеснок и тщательно перетереть смесь вручную, чтобы получилась слегка влажная масса, напоминающая мокрый песок.
На заметку
Хранить сванскую соль следует в герметично закрывающихся банках.
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