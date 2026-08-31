В мини-платье с ярким принтом и пикантным вырезом: звезда соцсетей продемонстрировала кокетливый образ

София Малонцо

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София Малонцо опубликовала в Instagram фото, на которых она запечатлена в ярком летнем образе.

София Малонцо

Звезда социальных сетей надела облегающее мини-платье с абстрактным психоделическим принтом. Наряд имел халтер и пикантный фигурный вырез на груди.

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София Малонцо

София Малонцо

Платье прекрасно подчеркнуло фигуру Софии, а короткая юбка с широким воланом придала луку кокетливости. Его она дополнила наряд белыми босоножками-вьетнамками на невысоких каблуках.

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София Малонцо

Малонцо распустила длинные прямые черные волосы и нанесла макияж в теплых естественных оттенках с сияющим финишем и глянцевой помадой. Завершили аутфит маленькие серьги-гвоздики с камнями, кольцо и нежно-розовый маникюр.

София Малонцо

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