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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье с ярким принтом и пикантным вырезом: звезда соцсетей продемонстрировала кокетливый образ

София Малонцо выбрала для прогулки игривый летний наряд.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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София Малонцо

София Малонцо

София Малонцо опубликовала в Instagram фото, на которых она запечатлена в ярком летнем образе.

София Малонцо

София Малонцо

Звезда социальных сетей надела облегающее мини-платье с абстрактным психоделическим принтом. Наряд имел халтер и пикантный фигурный вырез на груди.

София Малонцо

София Малонцо

София Малонцо

София Малонцо

Платье прекрасно подчеркнуло фигуру Софии, а короткая юбка с широким воланом придала луку кокетливости. Его она дополнила наряд белыми босоножками-вьетнамками на невысоких каблуках.

София Малонцо

София Малонцо

Малонцо распустила длинные прямые черные волосы и нанесла макияж в теплых естественных оттенках с сияющим финишем и глянцевой помадой. Завершили аутфит маленькие серьги-гвоздики с камнями, кольцо и нежно-розовый маникюр.

София Малонцо

София Малонцо

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