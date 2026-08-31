Завязала блузку на талии: супермодель Летиция Каста появилась на публике в изысканном образе

Летиция Каста / © Getty Images

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Бывшая «ангел» бренда нижнего белья Victoria’s Secret — актриса и модель Летиция Каста — продемонстрировала отличный вкус и свою утончённую красоту, посетив церемонию закрытия 19-го фестиваля франкоязычного кино в Ангулеме.

48-летняя женщина выглядела безупречно в белой рубашке и пышной розовой юбке длины миди. Рубашка Летиции была с длинными рукавами и небрежно завязана на талии, а на её юбке с высокой талией был асимметричный разрез и бахрома. Дополняли этот образ кремовые туфли, украшенные бантиками.

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Летиция Каста / © Getty Images

Каста уложила свои каштановые волосы изысканными волнами на одну сторону, сделала очень сдержанный макияж, а также дополнила образ несколькими лаконичными украшениями.

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