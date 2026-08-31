Зав’язала сорочку на талії: супермодель Летиція Каста вийшла у світ у вишуканому луку

Летиція Каста / © Getty Images

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Колишній «ангел» білизняного бренду Victoria’s Secret — акторка і модель Летиція Каста — продемонструвала гарний смак і свою витончену красу, коли відвідала церемонію закриття 19-го фестивалю франкомовного кіно в Ангулемі.

48-річна жінка мала бездоганний вигляд у білій сорочці та пишній рожевій спідниці довжини міді. Сорочка Летиції була з довгими рукавами і недбало зав’язана на талії, а на її спідниці з високою талією був асиметричний поділ та торочка. Доповнювали цей образ кремові туфлі декоровані бантиками.

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Летиція Каста / © Getty Images

Каштанове волосся Каста вклала у вишукані хвилі на один бік, зробила дуже стриманий макіяж, а також доповнила лук кількома лаконічними прикрасами.

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