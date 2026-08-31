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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Зав’язала сорочку на талії: супермодель Летиція Каста вийшла у світ у вишуканому луку

Зірка продемонструвала образ, який викликав захват у публіки.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Летиція Каста

Летиція Каста / © Getty Images

Колишній «ангел» білизняного бренду Victoria’s Secret — акторка і модель Летиція Каста — продемонструвала гарний смак і свою витончену красу, коли відвідала церемонію закриття 19-го фестивалю франкомовного кіно в Ангулемі.

48-річна жінка мала бездоганний вигляд у білій сорочці та пишній рожевій спідниці довжини міді. Сорочка Летиції була з довгими рукавами і недбало зав’язана на талії, а на її спідниці з високою талією був асиметричний поділ та торочка. Доповнювали цей образ кремові туфлі декоровані бантиками.

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Каштанове волосся Каста вклала у вишукані хвилі на один бік, зробила дуже стриманий макіяж, а також доповнила лук кількома лаконічними прикрасами.

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