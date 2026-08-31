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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Євгенія відсвяткувала перший місяць життя доньки, опублікувавши ніжні кадри

Принцеса Євгенія зараз насолоджується чудовим періодом свого життя поряд із новонародженою донькою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Сьогодні 36-річна Євгенія поділилася кількома кадрами, де зображена її маленька дочка – Аделаїда Елізабет Аніна Бруксбенк, яка стала третьою дитиною для Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка.

Аделаїда народилася чотири тижні тому. І, наголошуючи на цій знаменній даті, принцеса Йоркська написала: «4 тижні з тобою!».

Принцеса Євгенія з донькою Аделаїдою / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія також показала свою маленьку доньку, загорнуту в ковдру, поряд із її старшими братами, Августом та Ернестом.

"Щасливі дні з моїми малюками", - ніжно підписала вона кадр.

Сини принцеса Євгенії та їхня сестра Аделаїда / © Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, принцеса Євгенія та її чоловік Джек обрали друге ім'я Елізабет для своєї доньки на згадку про покійну королеву Єлизавету II, як данину поваги бабусі принцеси Євгенії. Раніше ми також розповідали, кого ще з королівських дітей назвали на її честь.

Сини принцеса Євгенії та їхня сестра Аделаїда / © Instagram принцеси Євгенії

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