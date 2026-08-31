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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцу Габриэлю Шведскому исполнилось 9 лет: новое фото от дворца

Второй ребенок принца Карла Филиппа и принцессы Софии – принц Габриэль Шведский сегодня празднует день рождения.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Габриэль

Принц Габриэль / © instagram.com/prinsparet

Мальчику исполнилось девять лет и по этому поводу семья поделилась его новым портретным снимком.

Принц является шестым внуком короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Швеции Сильвии. У него есть старший брат — Александр, младший Джулиан и сестра принцесса Инес.

Принц Габриэль / © instagram.com/prinsparet

Принц Габриэль / © instagram.com/prinsparet

«Сегодня мы отмечаем девятилетие нашего любимого Габриэля! 🎂», - гласит подпись под снимком, на котором мальчик одет в белую рубашку и серый джемпер улыбается, смотря в камеру.

Королевские поклонники отмечают, что принц Габриэль невероятно похож на свою мать принцессу Софию, у него такие же светло-голубые глаза.

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