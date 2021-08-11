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Украинско-американская ракета Antares отправилась к МКС

Украинско-американская ракета Antares отправилась к МКС

Фото: NASA/Terry Zaperach

На борту космического корабля есть груз весом 3720 кг. Это материалы для научных исследований, оборудование для МКС и запасы для экипажа.

Американское космическое агентство NASA и компания Northrop Grumman запустили украинский-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus к Международной космической станции. Это уже 16-й запуск ракеты Antares с этим космическим кораблем.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что запуск ракеты Antares и грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman состоялся с космодрома Уоллопс в Вирджинии. Ожидается, что Cygnus прибудет к МКС в четверг, 12 августа, в 13.10 по киевскому времени.

На борту космического корабля есть груз весом 3720 кг. Это материалы для научных исследований, оборудование для МКС и запасы для экипажа.

Напомним:

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