Украинско-американская ракета Antares отправилась к МКС

На борту космического корабля есть груз весом 3720 кг. Это материалы для научных исследований, оборудование для МКС и запасы для экипажа.

Американское космическое агентство NASA и компания Northrop Grumman запустили украинский-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus к Международной космической станции. Это уже 16-й запуск ракеты Antares с этим космическим кораблем.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что запуск ракеты Antares и грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman состоялся с космодрома Уоллопс в Вирджинии. Ожидается, что Cygnus прибудет к МКС в четверг, 12 августа, в 13.10 по киевскому времени.

LIVE: Watch the launch of a cargo spacecraft to the @Space_Station ! @NorthropGrumman 's Antares rocket and Cygnus are set for liftoff from @NASA_Wallops in Virginia: https://t.co/2ddOAAYOBM — NASA (@NASA) August 10, 2021

На борту космического корабля есть груз весом 3720 кг. Это материалы для научных исследований, оборудование для МКС и запасы для экипажа.

Напомним:

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