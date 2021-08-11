NASA отложит полет на Луну: названа причина

Скафандры для полетов на Луну будут готовы не ранее апреля 2025 года.

NASA отложит полет на Луну, который был запланировал на 2024 год, из-за неготовности скафандров.

Об этом сообщается в докладе Генеральной инспекции агентства.

Первые два скафандра должны быть готовы к ноябрю 2024 года, но NASA встречает трудности, связанные с недостатком финансирования, пандемией и техническими проблемами.

В график создания скафандров входит представление дизайна, тестирование, создание испытательного скафандра, создание двух квалификационных скафандров, демонстрационного скафандра для МКС и двух скафандров для полета. В NASA считают, что скафандры будут готовы не ранее апреля 2025 года.

Также есть задержки и в других программах - в программе по разработке сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System и в разработке многоразового транспортного корабля "Орион". Также на перенос даты влияют протесты частных компаний, не получивших контракт на участие в "Артемиде".

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В докладе рекомендуют скорректировать текущий график для снижения рисков при разработке, создать отдельный график поставок оборудования по программам Gateway, HLS и МКС, а также обеспечить выполнение технических требований к скафандрам для программ "Артемида" и для МКС.

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