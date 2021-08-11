В Канаде медведь разодрал женщину на глазах у ее коллег

В Канаде медведь разодрал женщину на глазах у ее коллег

Медики не смогли спасти пострадавшую.

В Канаде черный медведь барибал разодрал сотрудницу вертолетной компании на глазах у ее коллег.

Об этом сообщает Insider.

Также читайте В России медведь напал на туристическую группу: есть погибшие

Хищник набросился на 26-летнюю женщину неподалеку от села Суон-Хиллс. Коллегам пострадавшей удалось прогнать зверя и доставить в местный аэропорт женщину. Однако врачи скорой помощи смогли лишь констатировать ее смерть.

Офицеры Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных провинции Альберта проводят расследование происшествия. По их информации, в районе нападения были замечены три медведя. Сотрудники службы надеются, что в поисках им поможет анализ ДНК материалов, взятый из одежды погибшей.

Напомним, в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.

Новости мира: в США ищут спасенного от пожара медвежонка, сбежавшего из реабилитационного центра

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку