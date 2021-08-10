Переход легенды: Месси официально стал игроком ПСЖ

Контракт продлится два года с возможностью продления.

В течение ближайших двух лет звезда мирового футбола Лионель Месси будет игроком парижского клуба "Пари Сен-Жермен". Соответствующий контракт уже подписан. Месси будет выступать под номером 30.

Именно под номером 30 Месси когда-то начинал карьеру в "Барселоне", говорится в сюжете ТСН.19:30. В этом испанском клубе шестикратный обладатель "Золотого мяча" сыграл 21 год из своих 34. Но на днях таки ушел из команды из-за финансовых споров — хотел больше денег, чем позволяет испанский футбольная лига. На пресс-конференции, где официально сообщили о том, что он покидает "Барселону", Месси не сдерживал слез — как и тысячи его болельщиков.

Презентация Месси в роли игрока ПСЖ запланирована на 11 августа на стадионе "Парк де Пренс".

В Париже 34-летний аргентинец будет зарабатывать 35 миллионов евро в год плюс бонусы.

Напомним, 30 июня 2021 года истек срок действия контракта Месси с "Барселоной". Каталонский клуб не смог подписать новый контракт с Лео из-за финансовых правил Ла Лиги.

Месси присоединился к академии "Барселоны" в 2000 году, а за главную команду выступал с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Раньше ТСН Проспорт сообщал, что для презентации Месси парижский клуб уже арендовал Эйфелеву башню.

Новости мира: Лионель Месси переходит во французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен

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