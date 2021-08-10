Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до пластики

Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до пластики

Анастасия Покрещук поделилась архивным фото.

Обладательница самых больших скул в мире, украинский блогер Анастасия Покрещук вспомнила, как выглядела до всех своих инъекций.

На странице в Instagram Покрещук поделилась снимком 11-летней давности, на котором ей 21 год. На фотографии Настя изображена без каких-либо уколов красоты. Девушку действительно трудно узнать, ведь разница с тем, как выглядит блогер сейчас, — очевидна.

"Узнали? Слева мне 21 вроде. Но, конечно же, раньше было лучше. Или нет?" — поинтересовалась у подписчиков Покрещук.

Анастасия ПОКРЕЩУК к пластике / instagram.com/_just__queen_

Поклонники отметили, что сейчас кумир им нравится гораздо больше:

Как по мне, сейчас ярче ты!

Сейчас вообще топчик!

Со скулами лучше!

Заметим, что сама Покрещук ранее рассказывала, что очень не нравилась себе до инъекций, которые, кстати, делала себе самостоятельно:

"Я была как ворона, серая мышь, еще это черные волосики были, как цыганка, страшная. Нет, ну ужас. И, конечно, мне хотелось сделать себя красивее. Я себя обожаю просто, ну так мне хотелось себя усовершенствовать", — говорила Покрещук.

Украинка стала обладательницей самых больших скул в мире

Напомним, недавно решением воспользоваться уколами красоты удивила певица Руслана. Так, исполнительница увеличила губы и показала процесс на камеру.

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