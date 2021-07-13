Певица Руслана неожиданно увеличила губы

Артистка решилась на эксперимент.

Украинская певица Руслана, которая недавно очаровала внешним видом в топе и минишортах, решилась на отчаянный шаг.

Так, исполнительница захотела увеличить себе губы. Об этом говорится в программе "Разоблачение". Руслана пришла в одну из клиник, где ей пластический хирург вколол не более 0,5 миллилитра филера украинского бренда.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Я измученная и я понимаю, что мое лицо требует регенерации", — так объяснила свое желание увеличить губы артистка.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

Как объяснил хирург, в желании Русланы увеличить губы нет ничего противоречивого ее убеждению, ведь, как известно певица очень эко-сознательный человек, ездит на электрокаре, а в своем доме установила солнечные батареи.

Врач отметил, что уколол минимальный объем звезде, чтобы просто подчеркнуть форму ее губ. "Мы просто сделали ее более свежей в этой области и все", — отметил врач.

Напомним, что полгода назад Илона Гвоздева показала, как ее 62-летней маме кололи губы. Мама танцовщицы осталась в восторге от процедуры.

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