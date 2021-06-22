48-летнюю Руслану в топе и мини-шортах сравнили с "Терминатором"

Звезда поразила поклонников стальным прессом.

Известная певица Руслана Лыжичко, которая недавно пополнила ряды знаменитостей, которые вакцинировались от коронавируса, наслаждается отдыхом в Одесской области.

В своем фотоблоге артистка поделилась с подписчиками серией фотографий, на которых она позирует в коротком черном топе, мини-шортах и в солнцезащитных очках. На фото певица за штурвалом катера, в спортивном образе, показала довольно накачанные руки и стальной пресс.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Место, где встречаются Дунай и Черное море. Место, где чувствуешь единый бит с природой. Сегодня день Солнцестояния — день, когда в нашем полушарии больше солнца. И я сегодня в месте, где больше солнца в Украине — солнечной Бессарабии, которую еще называют "украинская Калифорния", — написала под постом исполнительница.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

Поклонники артистки не обошли стороной снимки и засыпали ее комлиментами, отметив, что у нее невероятное тело.

Суперская физическая форма!

Терминатор Руслана

Невероятно красивая женщина с мощной энергетикой

Стоит отметить, что Руслана постоянно поддерживает свое тело в прекрасной физической форме. Певица ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом и не употребляет алкоголь.

Добавим, что так же работать над собой любит и украинская ведущая Лидия Таран. Недавно звезда "1 + 1" порадовала поклонников своими достижениями в йоге.

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