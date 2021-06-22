48-річну Руслану у топі та мінішортах порівняли з "Термінатором"

Зірка вразила прихильників сталевим пресом.
Відома співачка Руслана Лижичко, яка нещодавно поповнила лави знаменитостей, які вакцинувалися від коронавірусу, насолоджується відпочинком в Одеській області.
У своєму фотоблогу артистка поділилася з підписниками серією світлин, на яких вона позує у короткому чорному топі, мінішортах та у сонцезахисних окулярах. На фото співачка за штурвалом катера, у спортивному образі, показала доволі накачані руки та сталевий прес.
"Місце, де зустрічаються Дунай і Чорне Море. Місце, де відчуваєш єдиний біт з природою. Сьогодні день Сонцестояння - день, коли у нашій півкулі найбільше сонця. І я сьогодні у місці, де найбільше сонця в Україні - сонячній Бесарабії, яку ще називають "українська Каліфорнія", - написала під дописом виконавиця.
Шанувальники артистки не оминули стороною знімки та засипали її комліментами, зазначивши, що вона має неймовірне тіло.
- Суперська фізична форма!
- Термінатор Руслана
- Неймовірно гарна жінка з потужною енергетикою
Варто зазначити, що Руслана постійно підтримує своє тіло у чудовій фізичній формі. Співачка веде здоровий образ життя, активно займається спортом та не вживає алкоголю.
Додамо, що так само працювати над собою любить і українська ведуча Лідія Таран. Нещодавно зірка "1+1" потішила шанувальників своїми досягненнями у йозі.