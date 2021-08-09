Учителям повысят зарплаты: сколько и кому обещают

Выплаты могут вырасти в декабре.

К концу 2021 заработная плата учителей вырастет на 9%.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, рассказали в Сніданку з 1+1.

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По его словам, в декабре у каждого учителя есть возможность заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. В этом году на нее выдалось 1800 человек. В прошлом году — чуть более 900. "Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", — подчеркнул министр.

Также для учителей разработаны различные курсы повышения квалификации. Например, общественные организации, где тренеры учились в Евросоюзе. На это государство заложило 400 млн гривен.

Как сообщалось, в Украине средняя зарплата по состоянию на конец июня 2021 достигала 14 313 грн, что на тысячу больше, чем в апреле. А по сравнению прошлым годом зарплата стала выше на 23,6%, реальная заработная плата выросла на 12,9%. Больше всего платят традиционно в Киеве.

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