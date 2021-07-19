В Минфине объяснили, как будет расти "минималка" украинцев в течение трех лет

В Минфине объяснили, как будет расти "минималка" украинцев в течение трех лет

В 2024 году "минималка" будет на 1665 грн больше, чем сейчас.

В Украине повышение минимальной заработной платы в течение 2022-2024 годов будет происходить поэтапно. Возрастет оплата труда украинцев за три года на 18%. В 2024 году, ожидается, что она достигнет 7665 грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

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Отмечается, что поэтапное повышение "минималки" предусматривает бюджетная декларация на 2022-2024 года, которую 15 июля поддержала Верховная Рада. С учетом макроэкономического прогноза, минимальная заработная плата с 01.01.2021 года увеличится до 6000 грн.

Следующее повышение запланировано на конец 2021 года — 6500 грн. С 1 октября 2022 года минимальные зарплаты вырастут до 6700 грн.

Ожидается, что с 1 января 2023 года "минималку" повысят уже до 7176 грн, а в аналогичный период 2024 года — 7665 грн, что будет на 1665 грн больше, чем сейчас.

Министерство финансов Украины

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в конце 2021 года средняя зарплата в Украине может составить 14,5 тыс. грн. Это почти на 1 тыс. грн больше, чем весной.

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