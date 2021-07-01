Месси стал свободным агентом и может покинуть "Барселону"

Месси стал свободным агентом и может покинуть "Барселону"

"Барселона" так и не объявила о новом контракте Месси, который закончился вчера.

Легендарный форвард сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси похоже стал свободным агентом. Его контракт с "блауграна" закончился вчера, 30 июня 2021 года. О новом контракте Лео с "Барсой" не сообщалось.

В свою очерердь, президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассказал, что пытается удержать игрока в "Барселоне". Его слова цитирует football.ua.

"Процесс продвигается в медленном темпе. Сейчас мы пытаемся уместить новый контракт Месси в финансовый фейр-плей. Мы хотим, чтобы Лео остался с нами, и он сам этого хочет.

Хотел бы я сейчас сказать вам, что положительное для нашего клуба и игрока решение уже принято, но, к сожалению, не могу этого сделать. Мы пытаемся найти компромисс", — сказал Лапорта.

Сейчас Месси находится в Бразилии. В составе сборной Аргентины участвует в южноамериканском турнире Копа Америка. Лео забил три гола в групповом этапе и помог своей команде попасть в четвертьфинал. Аргентина готовится к поединку против Эквадора.

Месси выступает за "Барселону" с 2005 года . Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей ( 778 ) и количеству забитых мячей ( 672 ) в его составе.

. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей ( ) и количеству забитых мячей ( ) в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги Чемпионов, получил шесть Золотых мячей. Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси хочет остаться в "Барселоне", но отец и семья подталкивают Лионеля к переходу во французский ПСЖ.

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