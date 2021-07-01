Мессі став вільним агентом і може покинути "Барселону"

Мессі став вільним агентом і може покинути "Барселону"

"Барселона" так і не оголосила про новий контракт Мессі, який закінчився вчора.

Легендарний форвард збірної Аргентини і каталонської "Барселони" Ліонель Мессі схоже став вільним агентом. Його контракт з "синьо-гранатовими" закінчився вчора, 30 червня 2021 року. Про новий контракт Лео з "Барсою" не повідомлялось.

У свою очерердь, президент каталонського клубу Жоан Лапорта розповів, що намагається утримати гравця в "Барселоні". Його слова цитує football.ua.

"Процес просувається в повільному темпі. Зараз ми намагаємося вмістити новий контракт Мессі у фінансовий фейр-плей. Ми хочемо, щоб Лео залишився з нами, і він сам цього хоче.

Хотів би я зараз сказати вам, що позитивне для нашого клубу і гравця рішення вже прийнято, але, на жаль, не можу цього зробити. Ми намагаємося знайти компроміс", — сказав Лапорта.

Зараз Мессі перебуває в Бразилії. У складі збірної Аргентини бере участь у південноамериканському турнірі Копа Америка. Лео забив три голи в груповому етапі і допоміг своїй команді потрапити до чвертьфіналу. Аргентина готується до поєдинку проти Еквадору.

Мессі виступає за "Барселону" від 2005 року. Він є рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів (778) і кількістю забитих м'ячів (672) в його складі.

Він є рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів і кількістю забитих м'ячів в його складі. З командою Ліонель виграв 35 трофеїв, включаючи 10 чемпіонатів Іспанії, чотири Ліги Чемпіонів, отримав шість Золотих м'ячів. Це теж є рекордом для гравців, які виступали за "Барселону".

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Мессі хоче залишитися в "Барселоні", але батько і родина підштовхують Ліонеля до переходу у французький ПСЖ.

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