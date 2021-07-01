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Пишногруда Аліна Гросу у бікіні еротично повигиналася у хвилях моря

Пишногруда Аліна Гросу у бікіні еротично повигиналася у хвилях моря

instagram.com/alina_grosu

Артистка влаштувала імпровізовану фотосесію.

Співачка Аліна Гросу, яка днями похизувалася фігурою у купальнику, потішила фанів новими кадрами у пляжному вбранні.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила серію знімків, на яких зображена у чорному бікіні. Під час імпровізованої фотосесії знаменитість позувала на тлі моря, а також на березі, та навкарачки у морських хвилях.

© instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
© instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu

"Трішки спеки і засмаженого тіла", - грайливо підписала фото Аліна.

© instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
© instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu

Зірка продемонструвала струнку фігуру та апетитні форми. Зовнішній вигляд не залишив байдужим підписників Гросу.

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Нагадаємо, що декілька тижнів тому Аліна Гросу відсвяткувала 26-річчя в обіймах коханого та з Камалією і Віталієм Козловським. Артистка зібрала друзів у затишному місці біля річки.