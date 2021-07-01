На Донбасі поранено військовослужбовця ЗСУ

Він отримав проникаючі осколкові поранення.

У четвер, 1 липня, внаслідок обстрілу незаконних збройних формувань військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Йому надали медичну допомогу і шпиталізували до медичного закладу. Стан пораненого бійця медики оцінюють як середньої важкості.

Зазначається, що бойовики здійснили обстріл неподалік Широкиного. Окупанти застосували позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойовики гатили, зокрема, біля Золотого-4, Водяного, Новоселівки та Красногорівки.

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