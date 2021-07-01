Вступна кампанія 2021: МОЗ оприлюднило держзамовлення на лікарів

МОЗ оприлюднило дані про бюджетні місця.
Міністерство охорони здоров'я України розмістило державне замовлення на 4 658 лікарів у 2021 році.
Про це 1 липня повідомили у МОЗ.
"Така кількість бюджетних місць для абітурієнтів 2021 року буде розміщена в 14 закладах вищої освіти, які належать до сфери управління МОЗ", - йдеться у повідомленні відомства.
Щороку МОЗ визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки на інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави, та затверджуватиме перелік спроможних баз стажування лікарів (провізорів)-інтернів.
Молодший персонал з медичною освітою, зокрема медсестри, здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти комунальної або приватної форми власності, тому МОЗ більш активно співпрацюватиме з областями задля забезпечення населення достатньою кількістю кваліфікованих медичних кадрів.
Нагадаємо, випускники вже можуть реєструватись для подання заяв до вишів. 1 липня вже можна реєструвати електронні кабінети вступників. Це треба, аби потім подати заяви до вишів в електронній формі.