Одеський аеропорт тимчасово не прийматиме літаки: що сталося 

Аеропорт закриють на 36 годин.
Нову злітно-посадкову смугу в Одеському міжнародному аеропорту планують відкрити 16 липня. Через це летовище тимчасово не прийматиме авіарейси.
Про це повідомили на сторінці у Facebook компанії.
Під час підготовки до відкриття злітно-посадкової смуги аеропорт не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня. Рух літаків відновлять одразу після офіційного відкриття.
Там розповіли, що наразі всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової смуги завершили.
Нова бетонна смуга матиме довжину 2800 метрів та ширину – 45 метрів. На новій смузі зможуть приймати літаки класу D, зокрема Boeing 757, 767, Airbus A300 і A310.
Раніе стало відомо, що "Укрзалізниця" затримує рух восьми потягів у зв'язку зі складними погодними умовами.