Одеський аеропорт тимчасово не прийматиме літаки: що сталося

Одеський аеропорт тимчасово не прийматиме літаки: що сталося

Аеропорт закриють на 36 годин.

Нову злітно-посадкову смугу в Одеському міжнародному аеропорту планують відкрити 16 липня. Через це летовище тимчасово не прийматиме авіарейси.

Про це повідомили на сторінці у Facebook компанії.

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Під час підготовки до відкриття злітно-посадкової смуги аеропорт не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня. Рух літаків відновлять одразу після офіційного відкриття.

Там розповіли, що наразі всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової смуги завершили.

Нова бетонна смуга матиме довжину 2800 метрів та ширину – 45 метрів. На новій смузі зможуть приймати літаки класу D, зокрема Boeing 757, 767, Airbus A300 і A310.

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