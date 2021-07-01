Одесский аэропорт временно не будет принимать самолеты: что случилось

Одесский аэропорт временно не будет принимать самолеты: что случилось

Аэропорт закроют на 36 часов.

Новую взлетно-посадочную полосу в Одесском международном аэропорту планируют открыть 16 июля. Из-за этого аэропорт временно не будет принимать авиарейсы.

Об этом сообщили на странице в Facebook компании.

Также читайте Автотрассу из Киева в аэропорт "Борисполь" будет временно закрыто

Во время подготовки к открытию взлетно-посадочной полосы аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля по 12:00 16 июля. Движение самолетов восстановят сразу после официального открытия.

Там рассказали, что сейчас все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой полосы завершили.

Новая бетонная полоса будет длиной 2800 метров и шириной — 45 метров. На новой полосе смогут принимать самолеты класса D, в частности Boeing 757, 767, Airbus A300 и A310.

Ране стало известно, что "Укрзализныця" задерживает движение восьми поездов в связи со сложными погодными условиями.

Самолет компании SkyUp "Киев-Батуми" после взлета из-за аварийной ситуации вернулся в аэропорт: появились видео из салона

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку