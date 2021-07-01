Одесский аэропорт временно не будет принимать самолеты: что случилось

Аэропорт закроют на 36 часов.
Новую взлетно-посадочную полосу в Одесском международном аэропорту планируют открыть 16 июля. Из-за этого аэропорт временно не будет принимать авиарейсы.
Об этом сообщили на странице в Facebook компании.
Во время подготовки к открытию взлетно-посадочной полосы аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля по 12:00 16 июля. Движение самолетов восстановят сразу после официального открытия.
Там рассказали, что сейчас все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой полосы завершили.
Новая бетонная полоса будет длиной 2800 метров и шириной — 45 метров. На новой полосе смогут принимать самолеты класса D, в частности Boeing 757, 767, Airbus A300 и A310.
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