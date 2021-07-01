Випускники вже можуть реєструватись для подання заяв до вишів

Випускники вже можуть реєструватись для подання заяв до вишів

Розробники радять перед початком уважно ознайомитися з інструкцію.

Вступна кампанія стартує в Україні. Відсьогодні вже можна реєструвати електронні кабінети вступників. Це треба, аби потім подати заяви до вишів в електронній формі.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Цьогоріч на бюджет можна буде подати не більш як п'ять заяв, а на контракт - до тридцяти.

Зареєструвати електронний кабінет вступника можна лише на одному ресурсі - сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Абітурієнтів просять не поспішати, бо на реєстрацію кабінету у вступника є аж два тижні.

Розробники радять перед початком уважно ознайомитися з інструкцію. Адже, не можна вказувати електронну пошту, яка заборонена в Україні і підвантажити слід своє якісне фото, як для документів.

Саме з цим у попередні роки в абітурієнтів виникало найбільше проблеми. «Найпоширеніше – це неякісне фото. Як правило деякі вступники завантажують селфі, фото своїх домашніх улюбленців. Рекомендуємо ознайомитися з інструкцією. Завантажити відповідного формату та розміру фото для документів. До того ж це фото буде надалі використане для студентського квитка», - пояснюють у реєстрі.

Новини України: від 1 липня стартує вступна кампанія

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