На Донеччині з'явився Нью-Йорк - Рада ухвалила рішення

Згідно з постановою, смт Новгородське на Донеччині отримало назву Нью-Йорк.
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №5081 “Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області”.
Документ підтримав 301 депутат.
Згідно з постановою, смт Новгородське на Донеччині отримало назву Нью-Йорк.
Профільний комітет підтримав проєкт постанови ще в лютому цього року. Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. Під час обговорення було відзначено, що Нью-Йорк - це історична назва селища, яке використовувалося до 1951 року.
Як реагують місцеві і чи не ревнують в американському Нью-Йорку - у нашому матеріалі.