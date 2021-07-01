На Донеччині з'явився Нью-Йорк - Рада ухвалила рішення

Згідно з постановою, смт Новгородське на Донеччині отримало назву Нью-Йорк.

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №5081 “Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області”.

Документ підтримав 301 депутат.

Фото: .facebook.com/volodymyr.viatrovych

Згідно з постановою, смт Новгородське на Донеччині отримало назву Нью-Йорк.

Профільний комітет підтримав проєкт постанови ще в лютому цього року. Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. Під час обговорення було відзначено, що Нью-Йорк - це історична назва селища, яке використовувалося до 1951 року.

Як реагують місцеві і чи не ревнують в американському Нью-Йорку - у нашому матеріалі.

Україні свій Нью-Йорк: селище Новгородське хочуть перейменувати

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