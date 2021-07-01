В Донецкой области появился Нью-Йорк — Рада приняла решение

Согласно постановлению, пгт Новгородское Донецкой области получило название Нью-Йорк.
Верховная Рада приняла проект постановления №5081 "О переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области".
Документ поддержал 301 депутат.
Согласно постановлению, пгт Новгородское Донецкой области получило название Нью-Йорк.
Профильный комитет поддержал проект постановления еще в феврале этого года. Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация. Во время обсуждения было отмечено, что Нью-Йорк — это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года.
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