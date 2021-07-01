"Укрзалізниця" попередила про затримку потягів: перелік

Через складні погодні умови можливі затримки потягів.

"Укрзалізниця" попереджає про затримку руху восьми потягів у зв'язку зі складними погодними умовами.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Зазначається, що наразі затримуються такі потяги:

№5 Ужгород — Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини)

№81 Ужгород — Київ (затримка склала 3 години 32 хвилини)

№50 Трускавець — Київ (затримка склала 3 години 6 хвилини)

№25 Рахів — Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин)

№70 Львів — Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини)

№1 Івано-Франківськ — Костянтинівка (затримка склала 1 годину 24 хвилини)

№11 Львів — Одеса (затримка склала 1 годину 22 хвилини)

№18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 14 хвилини)

Нагадаємо, понад 300 населених пунктів наразі знеструмлені через негоду по всій Україні. Найбільше від потужних дощів та шквального вітру потерпають у центрі та на заході країни.

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