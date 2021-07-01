Гороскоп на липень 2021 року для Раків: можлива нова посада або місце роботи

Гороскоп на липень 2021 року для Раків: можлива нова посада або місце роботи

Що чекає на Раків у середині літа.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу Ракам в липні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Робота і суспільне життя

Вірогідним є перехід на нову посаду і навіть нове місце роботи — головне, з перших же кроків добре зарекомендувати себе в очах начальства і співробітників, тоді згодом можна буде діяти без особливої напруженості — спираючись на зароблений авторитет.

Особисте життя, будинок і сім'я

Взаємини з близькою людиною можуть постраждати від властивої представникам знака підозрілості: можливо, варто, образно кажучи, відпустити його гуляти на довгому повідці, продемонструвавши таким чином свою довіру.

Здоров'я

Відпочиваючи біля водойм, дуже важливо не перебувати у воді довше покладеного — занадто великий ризик переохолодитися або, того гірше, підхопити інфекцію.

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