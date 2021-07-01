З українським COVID-сертифікатом до Європи: кореспондентка ТСН проводить експеримент

Вона має негативний ПДР-тест на коронавірус і документ про вакцинацію двома дозами AstraZeneca.

Чи пускають до Європи із українським сертифікатом про вакцинацію: ТСН вирішила провести експеримент. Кореспондентка Яна Слєсарчук має на меті потрапити до Франції зі свіжим негативним ПЛР-тестом, сертифікатом про вакцинацію і квитком до Парижа.

Про експеримент розповіла кореспондентка у ТСН.Ранок 1 липня.

До "Борисполя" я приїхала з посадковим талоном до Парижа в телефоні, попередньо пересвідчившись на спеціальному сайті МЗС України, створеному для подорожуючих, що виконую усі умови для в'їзду до Франції. "Якщо людина має свідотство про вакцинацію однією з вакцин, затверджених до використання у Франції, то вона може відвідувати Францію", - пояснив речник відомства Олег Ніколенко.

В ЄС та, зокрема, у Франції визнані тільки чотири вакцини проти коронавірусу: Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Україна перебуває у помаранчевій зоні, тому для безперешкодного туристичного в'їзду треба показати свідоцтво про вакцинацію. Інакше пустять лише за дуже поважної причини, а також з обов'язковою умовою сидіти тиждень на карантині.

Експеримент ТСН: чи відкрита Європа для українського туриста з сертифікатом про вакцинацію

Я прищепилася двічі AstraZeneca, але різних виробників. Маю документальне підтвердження. Перше щеплення індійське, друге - південнокорейське. Але в міжнародному сертифікаті, який можуть видати українцям сімейні лікарі за два тижні після другого щеплення, чітко прописано біля обох препаратів: AstraZeneca.

Тим часом на сайті МЗС попереджають: "На жаль, французька сторона поки не анонсувала формат підтвердження так званого "санітарного паспорта". Ми сподіваємося, що ближчим часом його форма буде представлена громадськості".

Зараз у Європі такий період, кажуть в МЗС, коли певності майже ні в кого немає. Тому точно вони можуть говорити лише за ті країни, з якими самі підписали двосторонні угоди про визнання. "Міністерство закордонних справ зараз працює з країнами щодо укладення домовленості про визнання сертифікатів свідоцтв про вакцинацію. Громадяни україни, які вакциновані і мають свідоцтво про вакцинацію, можуть подорожувати до Угорщини та Молдови. Працюємо ще з низкою країн. Зокрема з Грузією", - каже речник відомства.

Експеримент ТСН: на паспортному контролі оптимістично спрогнозували подорож з COVID-сертифікатом

На французьскому сайті є перелік усіх визнаних країною вакцин. Біля назви AstraZeneca у дужечках стоїть ще одна назва: Vaxzevria - це окрема торгова марка AstraZeneca, яку виробляють у Європі.

У залі очікування митник на паспортному контролі оптимістично сказав, що до Парижа повинні пустити, адже це ж ліцензована AstraZeneca.

Утім, у МОЗ кажуть: поки що щеплених індійською AstraZeneca - себто CoviShield в Європі не чекають. "Питання є неузгодженим. Але мені здається, що питання щодо CoviShield і CoronaVac буде узгоджене. Оскільки велика кількість людей в світі ним вакцинувалася", - пояснив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

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